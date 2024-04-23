Уклонисты в Днепре и Тисе. В ГПСУ прокомментировали громкие попытки побега

Пограничники не исключают, что история о путешествии на матрасе в Беларусь может быть ИПСО

На выходных в сети прокатились несколько громких новостей об изобретательных попытках украинских мужчин призывного возраста сбежать из страны. Кто-то переплыл Днепр в сторону Беларуси, а кто-то убежал в Молдову. "Телеграф" попросил пограничников прокомментировать эти случаи.

Бегство на матрасе в Беларусь — ИПСО?

СМИ разлетелась новость о суде над украинцем в Беларуси. Мужчина якобы приплыл в Беларусь на надувном матрасе по Днепру в марте этого года. То есть, если верить решению суда Гомеля, то украинцу вроде бы удалось преодолеть этот путь на одном из наиболее защищенных участков границы, да еще и против течения. Что сразу вызвало вопрос о защищенности направления.

Андрей Демченко

Спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко сообщил "Телеграфу", что ему неизвестно об этом случае и он не исключает того, что новость может быть элементом информационного влияния.

"Мне неизвестно об этом случае. Что там происходит на территории Беларуси, не является ли это каким-то элементом влияния, мне неизвестно", — сказал Демченко.

В то же время представитель сказал, что пограничники патрулируют, в том числе, и речной участок для того, чтобы не допустить каких-либо попыток нарушения границы. На границе с Беларусью усилена составляющая безопасности по обороне.

"Конечно, что мы учитываем всю информацию, которая есть, в том числе, в информационном поле, для того, чтобы ее учитывать в нашей оперативно-служебной деятельности. Будет проведена также дополнительная проверка, не является ли это каким-то элементом влияния", — говорит. Демченко.

Тиса на границе с Венгрией и Румынией

Река Тиса является одним из самых популярных и опасных вариантов среди желающих нелегально перейти границу. Пересечь границу пытаются в сторону Венгрии и Румынии.

Где именно Днестр проходит по границе Украины с Молдовой

Где именно Тиса проходит по границе Украины с Румынией и Венгрией (карта)

В ГПСУ отметили, что с введением военного положения увеличилось количество попыток незаконного пересечения границы в первую очередь на выезд из Украины. Поэтому увеличилось количество пограничных нарядов. В том числе это касается речного участка.

"Если брать количество попыток незаконного пересечения границы в целом по государственной границе и рассматривать именно попытки по зеленому участку границы (вне пунктов пропуска, — ред.). Собственно, больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируются на границе с Молдовой и Румынией . Но это не с привязкой к реке Тиса", — сообщил Демченко.

Бегство в Молдову

В Одесской области пограничник во время ночного патрулирования границы скрылся в Молдову. Это произошло в селе Августовское Тарутинского района. Мол, мужчина дождался, пока его напарник уснет, оставил оружие с формой у дерева и перешел границу.

Спикер Госпогранслужбы заявил, что в настоящее время местонахождение военнослужащего устанавливается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на границе с Молдовой пограничники задержали уклониста, пытавшегося незаконно покинуть Украину в латексной маске Волдеморта.