Куди везуть ухилянтів після затримання і що відбувається далі: у поліції роз’яснили

У розшуку за неявку до ТЦК перебуває велика кількість українських чоловіків

У Нацполіції розповіли, що мають право затримувати тих, хто ухиляється від призову на військову службу за зверненням військкоматів, і доставляти їх до ТЦК і СП. Після цього на них складають адміністративні протоколи.

Начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максим Ахрамєєв в ефірі "Радіо Свобода" пояснив, що Нацполіція розшукує людей лише після внесення даних до інформаційної системи. Він додав, що у постанові Кабміну прописано звернення ТЦК та СП до Нацполіції, після чого інформація про розшук ухилянта вноситься до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції та розпочинається перевірка.

"Після встановлення таких осіб ми доставляємо – виключно доставляємо – до найближчого ТЦК та СП з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП", – уточнив керівник департаменту НПУ.

Ахрамєєв додав, що у військкоматі уповноважений офіцер ТЦК та СП складає постанову про адміністративне правопорушення. Також встановлюються причини, через які людина не з’явилася за повісткою. Якщо вона може довести, що це сталося з поважних причин, то адміністративну справу закривають. Якщо ні, то їй загрожує штраф.

Раніше "Телеграф" розповідав про результати опитування, чи засуджують українці ухилянтів. Понад 50% опитаних відповіли на це питання негативно.