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Українського "Волдеморта" затримали на кордоні з Молдовою: збирався вплав подолати Дністер (фото, відео)

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Прикордонники затримали чергового ухилянта Новина оновлена 10 березня 2024, 18:40
Прикордонники затримали чергового ухилянта. Фото Колаж "Телеграф"

Справу чоловіка скеровано до суду

На кордоні з Молдовою прикордонники затримали чергового ухилянта, який намагався незаконно покинути Україну. Порушник оригінально замаскувався, надягнувши латексну маску, плащ-мантію та гідрокостюм.

Про це в неділю, 10 березня, повідомили в Державній прикордонній службі України. Він певно сподівався, що його не помітять

"Намагався "магічно" зникнути з України… Чоловік перевтілився у міфічного персонажа, щоб непомітно пробратися до Молдови. Чи для того, щоб злякати прикордонників, чи сподівався, що такий вигляд допоможе йому бути непомітним", — розповіли прикордонники.

Намагався незаконно покинути Україну
Намагався незаконно покинути Україну

До "подорожі" порушник готувався ретельно: взяв монокуляр та термосумку, в яку поклав ніж, ліхтар, рукавиці. Вплав він планував подолати річку Турунчук, а потім Дністер.

Справу чоловіка скеровано до суду.

Раніше "Телеграф" писав, що жінка на Волині оригінально "рятувала" ухилянтів. Схему організував місцевий житель, який разом із приятелем підшукував багатодітних жінок. Одного з них уже взято під варту.

Теги:
#ДПСУ #Мобілізація #Кордон з Молдовою #Ухилянт