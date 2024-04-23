Відібрав телефон та видалив фото: у Луцьку водій поскандалив з інспектором, ким виявився порушник

Особу правопорушника допомогли встановити небайдужі громадяни

У центрі Луцька водій авто поскандалив з інспектором департаменту муніципальної варти, бо вона сфотографувала його машину. Чоловік вихопив телефон із рук і видалив фотографії.

Інформація про це була опублікована на сторінці Департаменту Муніципального Дозору Луцької міської ради у Facebook. Там було показано відповідне відео з проханням до громадськості допомогти впізнати "героя" цієї історії.

На відео чути як інспектор вимагає, щоб чоловік повернув її робочий телефон. Своєю чергою водій ігнорує її слова та видаляє фото зі смартфона, після чого нарешті віддає його.

Незабаром на сторінці Департаменту повідомили, що десятки людей допомогли встановити особу правопорушника.

"Ваша активність допомогла швидко з’ясувати ПІБ даного чоловіка. Пан В. вже з’явився в департамент і вибачився за свою нахабну поведінку та протиправні дії перед інспектором та установою в цілому. Пояснив, що у нього був надто важкий та нервовий день, внаслідок чого він" зірвався "на робітницю департаменту. Зобов'язався більше ніколи не порушувати ПДР", — йдеться у повідомленні.

Водночас видання "Волинь Online", посилаючись на власні джерела, пише, що водієм виявився співробітник Волинського управління департаменту внутрішньої безпеки МВС України, підполковник Смирнов Василь Анатолійович.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві водій Mercedes вирішив подрифтувати прямо навколо перехрестя. Це сталося за кілька хвилин до початку комендантської години.