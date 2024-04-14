Водій вантажівки заснув за кермом та влаштував масштабну ДТП із постраждалими у Києві: з’явилися подробиці (фото)

Усіх постраждалих госпіталізували

У Києві сталася масштабна аварія за участю вантажівки, мікроавтобуса та чотирьох легковиків. Через це постраждали вісім людей.

Інформацію про це оприлюднила прес-служба поліції Києва у Facebook. Зазначається, що ДТП сталася на 17-му кілометрі Брест-Литовського шосе.

"Слідчі на місці події встановили, що керманич вантажного автомобіля "MAN", рухаючись у бік Києва, здійснив зіткнення із задньою частиною попутного мікроавтобуса марки "Мерседес Спрінтер". Водій останнього транспортного засобу, в свою чергу, втратив курсову стійкість та допустив зіткнення із чотирма іномарками", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі постраждалі були пасажирами мікроавтобуса віком від 26 до 83 років, усіх постраждалих госпіталізували, а стан їх уточнюється.

Попередньо встановлено, що винуватцем аварії є 53-річний водій вантажівки, яка була тверезою, але заснув за кермом. За фактом зіткнення відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 порушення правил безпеки дорожнього руху, максимальна санкція якої передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, у Києві Ford Mustang протаранив інше авто. Винуватець ДТП серйозно перевищив швидкість, серед постраждалих є дитина.