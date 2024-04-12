У Києві водій Mercedes влаштував токійський дрифт на перехресті (відео)

Це сталося за декілька хвилин до початку комендантської години

Побачити тих, хто воліє показати себе гонщиком на дорозі, на жаль, вистачає. Навіть попри військовий стан, таких "форсажників" залишилося досить багато.

Так, у Telegram-каналі "Київ Оперативний" з'явилося відео, на якому можна побачити, як водій Mercedes намотує кола навколо перехрестя. Зазначається, що цей інцидент трапився за декілька хвилин до початку комендантської години.

Сама жалюгідна пародія на токійський дрифт трапилася на перехресті Олесі Гончара та Кониського. Навіть вдалося розпізнати номери цього порушника — КА2327НК. Під відео навіть запропонували поновити слідкування за такими автомобілістами.

Авторка відео була дуже здивована такою поведінкою водія. Зокрема, вона задалася питанням, чи нормально взагалі влаштовувати подібне. Попри те, що автомобіліст міг помітити те, що його знімають, він не зупинився.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як вижити в авто в разі лобового зіткнення. Воно стає причиною близько 50% смертельних випадків на дорозі.