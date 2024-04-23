Отобрал телефон и удалил фото: в Луцке водитель поскандалил с инспектором, кем оказался нарушитель

Личность правонарушителя помогли установить небезразличные граждане

В центре Луцка водитель авто поскандалил с инспектором департамента муниципального караула, потому как она сфотографировала его машину. Мужчина выхватил телефон из рук и удалил фотографии.

Информация об этом была опубликована на странице Департамента Муниципального Дозора Луцкого городского совета в Facebook. Там же было показано соответствующее видео с просьбой к общественности помочь опознать "героя" этой истории.

На видео слышно, как инспектор требует, чтобы мужчина вернул ее рабочий телефон. В свою очередь водитель игнорирует ее слова и удаляет фото со смартфона, после чего наконец отдает его.

Вскоре на странице Департамента сообщили, что десятки людей помогли установить личность правонарушителя.

"Ваша активность помогла быстро выяснить ФИО данного мужчины. Господин В. уже явился в департамент и извинился за свое наглое поведение и противоправные действия перед инспектором и учреждением в целом. Объяснил, что у него был слишком тяжелый и нервный день, в результате чего он "сорвался" на работницу департамента. Обязался больше никогда не нарушать ПДД", — говорится в сообщении.

В то же время издание "Волынь Online", ссылаясь на собственные источники, пишет, что водителем оказался сотрудник Волынского управления департамента внутренней безопасности МВД Украины, подполковник Смирнов Василий Анатольевич.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве водитель Mercedes решил подрифтовать прямо вокруг перекрестка. Это произошло за пару минут до начала комендантского часа.