Водій-рекордсмен зі штрафів погрожував вбити патрульних: чим закінчилась резонансна справа у Тернополі

Водій отримав рекордну кількість протоколів та 2 статті "криміналу"

У Тернополі водій рухався автомобілем, який мав технічну несправність. Патрульні подали сигнал про зупинку, яку водій проігнорував.

Подія сталася влітку 2023 року. Незважаючи на законну вимогу патрульних, водій Mercedes-Benz почав тікати. Інспектори кинулися навздогін. Про це повідомляють у патрульній поліції Тернопільської області.

Патрульним вдалось зупинити втікача на території гаражного кооперативу. Чоловік поводився агресивно, провокував та принижував поліцейських. Він умисно перешкоджав проїзду службового авто. Крім того, водій-порушник погрожував представникам поліції розправою.

У зв’язку з цим чоловіка затримали і притягнули до відповідальності за дрібне хуліганство. Згодом з’ясувалось, що він уже 17 разів отримував штрафи за порушення ПДР і не мав права керувати ТЗ за рішенням суду. Крім того, його притягнули до відповідальності ще за 2 статтями Кримінального Кодексу України — опір працівникам поліції та втручання у їхню діяльність (статті 342 та 343 ККУ). Ще на нього склали протокол за ст. 185 КУпАП — Злісна непокора.

Згодом справу передали до суду. Днями Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок за вищевказаними статтями. Йому призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Тернополі п'яна мажорка на Лексусі вчинила ДТП біля одного управління поліції, а потім переїхала своїм авто до іншого управління. Її відсторонили від керування ТЗ.