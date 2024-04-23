На Закарпатті військовозобов’язаний помер, коли його везли до навчального центру: озвучено причину

За цим фактом призначено службову перевірку

На Закарпатті сталася трагедія. Чоловік помер дорогою до військового навчального центру.

Про це повідомляє Закарпатський ОТЦК та СП. Зазначається, що смерть у військовозобов’язаного настала через епілепсію.

"По дорозі до навчального центру у військовозобов’язаного стався епілептичний напад. Офіцер супроводу надав першу домомедичну допомогу та викликав "Швидку допомогу", проте медики не встигли", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК зазначили, що за цим фактом призначено службову перевірку.

"Командування Закарпатського ОТЦК та СП висловлює співчуття рідним та близьким померлого", — додали військові.

Нагадаємо, раніше мешканка Хмельницького звинуватила співробітників місцевого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у погрозах та ненадання допомоги її синові, який через два дні помер у лікарні. 2 квітня з’явилася офіційна реакція Хмельницького обласного ТЦК та СП.

Також у ЗМІ поширювалося повідомлення, що чоловік застрелився із табельної зброї поліцейського через те, що його забрали до ТЦК. Але ця версія не підтвердилася. Самогубця мав психічні розлади.

Раніше "Телеграф" повідомляв, кому із чоловіків слід відвідати ТЦК з 1 квітня. Повістки чекати не потрібно.