Скандальний Спартак Суббота здивував інформацією про заручини (фото)
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Спартак планує вдруге створити сім'ю
Зірковий "психотерапевт" Спартак Суббота, який став об’єктом резонансного розслідування, вирішив одружитися. Нещодавно блогер освідчився своїй дівчині.
На сторінці в Instagram Спартак репостнув публікацію з каблучкою своєї коханої, розсекретивши її особистість. Це 24-річна Єлизавета Комар, про яку мало що відомо.
На знімку Єлизавета відмітила профіль нареченого та похизувалася каблучкою. На сторінці нареченої Субботи є чимало ефектних фотосесій. Дівчина має багато публікацій з Дніпра, а в підписі профілю вказано столицю України.
За період повномасштабної війни обраниця Спартака Суботи виїжджала за межі України, вона побувала у Парижі та Барселоні.
Додамо, що для Спартака це буде вже другий шлюб. Він був одружений з дівчиною на ім'я Ганна, яка навчалася на психолога. Пара прожила разом два роки, шлюб розпався. Суббота розповідав, що у них із колишньою дружиною було різне бачення сім'ї.
Раніше "Телеграф" писав, що Віталій Козловський показв рідкісні кадри з вагітною дружиною. 39-річний артист щиро ділиться радісними митями свого життя.