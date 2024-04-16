Скандальний Спартак Суббота здивував інформацією про заручини (фото)

Спартак планує вдруге створити сім'ю

Зірковий "психотерапевт" Спартак Суббота, який став об’єктом резонансного розслідування, вирішив одружитися. Нещодавно блогер освідчився своїй дівчині.

На сторінці в Instagram Спартак репостнув публікацію з каблучкою своєї коханої, розсекретивши її особистість. Це 24-річна Єлизавета Комар, про яку мало що відомо.

На знімку Єлизавета відмітила профіль нареченого та похизувалася каблучкою. На сторінці нареченої Субботи є чимало ефектних фотосесій. Дівчина має багато публікацій з Дніпра, а в підписі профілю вказано столицю України.

Наречена сказала "Так". Фото instagram.com/spartaksubbota

За період повномасштабної війни обраниця Спартака Суботи виїжджала за межі України, вона побувала у Парижі та Барселоні.

24-річна Єлизавета Комар. Фото instagram.com/eliiiz.kom

Додамо, що для Спартака це буде вже другий шлюб. Він був одружений з дівчиною на ім'я Ганна, яка навчалася на психолога. Пара прожила разом два роки, шлюб розпався. Суббота розповідав, що у них із колишньою дружиною було різне бачення сім'ї.

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