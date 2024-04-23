Українці з цими прізвищами самозакохані та гордовиті: знайдіть у списку своє

Сотні, а то й тисячі українців досі носять ці прізвища, можливо навіть не підозрюючи про їх значення

У кожного українського прізвища є своя таємниця походження та значення. Найчастіше предки сучасних українців отримували прізвища за рисами свого характеру або за діяльністю.

У товаристві "Краєзнавець" імені Василя Івановича Маслова у місті Прилуки розповіли, які прізвища давали самозакоханим та пихатим українцям. До речі, ці родові імена є популярними й зараз.

Прізвища Кокош, Кокоша, Кокошко походять від слова "кокош" (півень). Їх давали пихатим та самовпевненим українцям. Нині ці прізвища носять в Україні кілька тисяч людей.

Прізвище Божко давали українцям, які були надто гордовитими та занадто себе любили. На сьогоднішній день це прізвище об’єднує понад 9 тисяч українців.

Прізвища Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергель, Гергелюк походять від архаїчного "гергеля" (гуска). Спочатку це було прізвисько, яке давали всім, хто любив хвалитися і був надто нахабним. Але, як відомо, прізвиська часто переростали у прізвища і цей випадок не став винятком. Нині в Україні кілька тисяч носіїв цих родових імен.

Прізвища Індик чи Індиченко давали людям, які були пихатими та самозакоханими, та й загалом поводилися як пихаті індики. Сьогодні такі прізвища в Україні мають кілька сотень людей.

Прізвище Дундук стало популярним ще в давні часи. Ним нагороджували тих, хто любив зверхньо поводитися. Сьогодні понад 400 українців носять це прізвище.

Прізвище Коровай давали дуже гордим і навіть самовпевненим українцям. Сьогодні її носіями в Україні є понад 800 людей.

Незалежним та гордим українцям також давали прізвища Нетреба, Нетребко, Нетребовський. Батьки з такими прізвищами любили заявляти, що їм нічого не потрібно. Сьогодні кілька тисяч українців використовують такі прізвища.

Також "Телеграф" розповідав про те, які прізвища вказують на те, що у вашому роді були знахарки. Сотні українців зараз мають такі прізвища.