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Їх було неможливо не любити: які українські прізвища давали лідерам компанії

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
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Вони часто були душею компанії Новина оновлена 21 квітня 2024, 12:56
Вони часто були душею компанії. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Таких людей завжди були раді бачити

На творення українських прізвищ часто мали вплив риси характеру людини. Наші предки звертали увагу на чимало особливостей, та не виняток — те, наскільки людина говірка та весела.

Про прізвища, які давали лідерам компаній та веселунам, писав у своєму дослідженні Сучасні українські прізвища мовознавець Юрій Редько. Він зазначає, що таких людей часто вважали душею компанії та завжди були раді бачити.

Якщо у вас таке ж або схоже прізвища, то, напевно, ви — саме з роду таких відкритих та веселих українців, які вміли радіти кожному дню.

У перелік таких прізвищ входять наступні родові імена та похідні від них:

  • Веселий;
  • Потішний;
  • Смішко;
  • Сміянець;
  • Танцюра;
  • Гуляка;
  • Скочко.

Нагадаємо, ми писали, що є перелік родових імен, які отримували саме корінні мешканці України. Їх можна легко вирізнити з-поміж інших за кінцевим суфіксом. Один з найперших суфіксів, який вказує на корінне походження прізвища, — суфікс "-енко". Також до цього списку входять закінчення "-ук", "-цький", "-ський" та "-зький".

Раніше "Телеграф" писав, що зробив добірку прізвищ, які вказують на те, що ваші предки були чужинцями на українських землях у XVI ст.

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