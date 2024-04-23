Украинцы с этими фамилиями самовлюбленные и надменные: найдите в списке свою

Сотни, а то и тысячи украинцев до сих пор носят эти фамилии, возможно, даже не подозревая об их значении

У каждой украинской фамилии есть своя тайна происхождения и значения. Чаще всего предки современных украинцев получали фамилии по чертам своего характера или по роду деятельности.

В обществе "Краевед" имени Василия Ивановича Маслова в городе Прилуки рассказали, какие фамилии давали самовлюбленным и надменным украинцам. К слову, эти родовые имена популярны и сейчас.

Фамилии Кокош, Кокоша, Кокошко происходят от слова "кокош" (петух). Их давали тщеславным и самоуверенным украинцам. Сейчас эти фамилии носят в Украине несколько тысяч человек.

Фамилию Божко давали украинцам, которые были через чур надменными и слишком себя любили. На сегодняшний день эта фамилия объединяет свыше 9 тысяч украинцев.

Фамилии Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергель, Гергелюк происходят от архаичного "гергель" (гусь). Изначально это было прозвище, которое давали всем, кто любил хвастаться и был слишком наглым. Но, как известно, прозвища часто перерастали в фамилии и этот случай не стал исключением. Сейчас в Украине несколько тысяч носителей этих родовых имен.

Фамилии Индик или Индиченко давали людям, которые были тщеславными и самовлюбленными, да и в целом вели себя как напыщенные индюки. Сегодня такие фамилии в Украине носят несколько сотен человек.

Фамилия Дундук стала популярной еще в древние времена. Ею награждали тех, кто любил высокомерно вести себя. Сегодня свыше 400 украинцев носят эту фамилию.

Фамилию Каравай давали очень гордым и даже самоуверенным украинцам. Сегодня ее носителями в Украине являются свыше 800 человек.

Независимым и гордым украинцам также давали фамилии Нетреба, Нетребко, Нетребовский. Предки с такими фамилиями любили заявлять, что им ничего не нужно. Сегодня несколько тысяч украинцев используют такие фамилии.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какие фамилии указывают на то, что в вашем роду были знахарки. Сотни украинцев сейчас носят такие фамилии.