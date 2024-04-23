Заборона консульських послуг за кордоном: у Польщі українці "штурмують" центри видачі паспортів (фото, відео)

У "Паспортному сервісі" роз'яснили ситуацію

Після заборони на отримання консульських послуг за кордоном для чоловіків з України віком від 18 до 60 років у центрі видачі українських паспортів у Варшаві утворилися величезні черги. Відповідні відео були опубліковані у соціальних мережах.

Як зазначається, чоловікам не видають навіть вже готові документи. Співробітники пояснюють це тим, що "не працює система". Водночас для дітей і жінок таких обмежень немає.

Своєю чергою в Центрі обслуговування громадян "Паспортний сервіс" повідомили, "через технічні причини" було призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ. Там також зазначили, що подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі.

"Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації. Закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП Документ", — сказано у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що увечері 22 квітня в журналістів опинилось розпорядження від МЗС, яким українським дипломатичним установам за кордоном заборонили надавати консульські послуги громадянам України чоловічої статі. Документ підписаний першим заступником міністра закордонних справ Андрієм Сибігою.

Своєю чергою голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба виступив із заявою щодо цієї ситуації. Він повідомив, українські громадяни, які перебувають за кордоном, все одно мають обовʼязки перед Україною.