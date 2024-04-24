Проблемы с консульствами: украинцы заинтересовались паспортом Нансена, что это

Было выдано около 450 000 паспортов Нансена с целью помочь беженцам

На фоне запрета украинским дипломатическим учреждениям за рубежом оказывать консульские услуги гражданам Украины мужского пола, люди в соцсетях стали активно интересоваться альтернативными паспортами. В том числе вспомнили и о паспорте Нансена.

Это международный документ, удостоверяющий личность владельца. Он был создан в 1922 году и выдавался для беженцев без гражданства. Автором документа стал комиссар Лиги Наций по делам беженцев Фритьоф Нансен, столкнувшийся в своей работе с огромным потоком людей, бежавших России после Гражданской войны и революции. "Телеграф" рассказывает более детально о паспорте Нансена и об особенностях документа.

Изначально такого рода паспорт выдался российским эмигрантам, которые не хотели ассоциировать себя в Советским союзом и делать "совковый" загранпаспорт. В нансеновском паспорте были указаны следующие данные: фамилия, имя, дата рождения, профессия, место жительства беженца на дому и стране пребывания, фамилии родителей, возраст, цвет волос и глаз, лицо, нос, особые приметы. В 1942 году этот паспорт признали правительства 52 стран мира и стал первым переездным документом для беженцев.

В целом было выдано около 450 000 паспортов Нансена с целью помочь беженцам без гражданства найти убежище в положенной стране. Этот документ стал предтечей для Проездного документа беженца, ратифицированным Конвенцией ООН о статусе беженцев 1951 года.

Несмотря на некоторые недостатки паспорта Нансена, благодаря ему некоторые лица, потерявшие гражданство и не пользовались защитой своего государства, впервые признавались и идентифицировались международным сообществом. Прежде всего нансеновский паспорт идентифицировал статус личности в странах, которые подписали Договор о введении паспортов для беженцев, и позволял им искать постоянное место жительства и работы.

Стоит отметить, что нансеновский паспорт выдавали только при двух условиях:

наличие документов, удостоверяющих личность человека, которому выдают паспорт;

наличие документа, подтверждающего, что человек является эмигрантом;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в новом законе о мобилизации хотят ввести ограничение на оказание консульской помощи украинцам за границей без наличия военно-учетных документов.