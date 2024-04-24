Хто встиг, той отримає: нардеп пояснив, кому консульства зможуть видати документи

Через процедуру оновлення даних проходити ще раз не потрібно

Після призупинення надання послуг українських консульств чоловікам за кордоном українці почали бити на сполох, адже тепер чоловіки призовного віку не зможуть отримати документи. Проте ті особи, які подались до вівторка 23 квітня та сплатили послугу, зможуть її отримати.

Про це повідомив нардеп Вадим Галайчук в ефірі Новини.LIVE. Він також наголосив, що для цього оновлювати дані не доведеться.

"Громадяни, які подалися до 23 квітня, можуть спокійно очікувати. Послуга, яку вони оплатили, буде надана", — сказав Галайчук, додавши, що отримати документи громадяни зможуть у зазначені під час подання терміни. Тобто затримок не очікується.

За словами нардепа, у роз'ясненні МЗС вказано, що всі, хто встиг до зазначеного терміну, безперешкодно отримають свої паспорти тощо. Чоловікам призовного віку повторно проходити через процедуру оновлення даних не потрібно.

Випадки відмови надання замовлених заздалегідь послуг будуть розглядатись окремо.

Нагадаємо, що у МЗС пояснили, чому припинили надання консульських послуг до набуття чинності закону про мобілізацію.І пов'язано це з тим, що строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності. У МЗС наголосили, що таким чином прагнуть уберегти громадян від ситуацій, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана.

Раніше "Телеграф" писав, що рішення Міністерства закордонних справ щодо припинення надання консульських послуг громадянам України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років за кордоном, на думку адвокатки Дарʼї Тарасенко, є обурливими. Адже жодної альтернативи не пропонується, як і умов, виконання яких дозволило б отримати послуги.