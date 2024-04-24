Она слепая, он не ходит: щемящая история о пожилых супругах, вывезенных с оккупированных территорий (фото)

Женщина убедилась, что мужчина рядом

Пожилая супружеская пара Анна и Владимир выехали из оккупированной части Херсона, держась за руки. Они пересекали границу в пункте пропуска "Покровка (Украина) — Колотиловка (Россия)".

Об этом сообщила Сумская областная организация Общества Красного Креста Украины. Отмечается, что Анна не видит, а ее муж почти не ходит. Поэтому без посторонней помощи они не могли пересечь двухкилометровую пешеходную зону на границе.

"Женщина первой пересекла границу, мы ее встретили, положили на эвакуационную коляску, но она отказалась ехать дальше, пока в своей руке не почувствует руку своего мужа. Поэтому мы там на переходе дождались господина Владимира. Она наощупь убедилась, что это он, и только тогда мы двинулись", — рассказали волонтеры Отряда быстрого реагирования Сумской областной организации Общества Красного Креста Украины.

К слову, 88-летний мужчина самостоятельно вышел из оккупированной части Очеретиного в Донецкой области. Он не хотел не получать гражданство России, как этого требовали оккупанты.

Ранее Телеграф писал, что после атак на Харьков и Харьковскую область еще в нескольких населенных пунктах этого региона готовятся объявить эвакуацию. В частности, принудительно могут вывозить семьи с детьми, чтобы не подвергать их жизни опасности.