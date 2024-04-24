Не хотів отримувати громадянство Росії: 88-річний дідусь вийшов з окупованої частини Очеретиного (відео)

Наразі чоловік у безпеці

88-річний чоловік самотужки вийшов з окупованої частини Очеретиного у Донецькій області. Він не хотів не отримувати громадянство Росії, як цього вимагали окупанти.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, наразі чоловік у безпеці.

"Іван Якович вийшов на підконтрольну українським військовим територію, де його на дорозі зустріли волонтери та вивезли у безпечне місце. Завдяки нашій співпраці зі "Схід-SOS" оперативно вирішили питання евакуації дідуся до тимчасового шелтера у Дніпрі. Звідти Іван Якович буде направлений до одного із закладів системи соціального захисту населення. Там йому буде надано місце для проживання і всі необхідні послуги", — проінформував Філашкін.

Він підкреслив, що ця історія вражає.

"Це — громадянська позиція та любов до Батьківщини. Я щиро вдячний всім, хто підтримує жителів області. Ваша небайдужість рятує життя наших людей!" — додав Філашкін.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти продовжують наступ. Вони просунулися в Очеретиному в Ясинуватському районі Донецької області на Авдіївському напрямку фронту.