"Воювати нема кому, а командувати купа охочих": колишній чемпіон розповів, як сходив до ТЦК

Знаменитий український плавець також займався волонтерською діяльністю

Багаторазовий чемпіон світу та Європи з плавання Олег Лісогор розповів, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пішов до ТЦК, а там завернули його додому через офіцерське звання. До речі, закон про мобілізацію з новими правками почне діяти вже з 18 травня.

Відповідний коментар 45-річного Лісогора наводить sport-express.ua. Пізніше колишній спортсмен зробив операцію через проблеми зі здоров’ям, після чого його списали з військового обліку.

– Як ви зустріли початок повномасштабного вторгнення?

– Перші кілька тижнів у мене були свої турботи у Броварах. Потім пішов до ТЦК. Я ще за часів спортивної кар’єри був при армії та виступав за клуб ЦСКА. Встиг навіть звання майора здобути. Звичайно, я завжди розумів, що це не моє, але прийшов спитати, чим можу допомогти. Мені сказали: "Товаришу майоре, йдіть додому. У вас, напевно, там є важливіші справи".

Річ у тому, що розжалувати мене до рядового не могли, а старших офіцерів там і без мене вистачало. Воювати нема кому, а командувати купа охочих. Ну, як завжди у нас, — сказав Лісогор.

Раніше повідомлялося, що у понад двох десятків китайських плавців виявили заборонену речовину перед Олімпійськими іграми в Токіо, проте їх не покарали. Через це у РФ почався переполох.