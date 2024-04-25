В ТЦК не пробиться? В ВСУ прокомментировали очереди и дали важный совет мужчинам

Военнообязанные могут прийти в ТЦК в любое удобное время

В СМИ и соцсетях начала появляться информация об очередях возле Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В то же время в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины отметили, что ТЦК работают в круглосуточном режиме без выходных.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск. Там отметили, что это хорошо, когда большое количество людей решило обновить данные или стать на учет.

В Сухопутных войсках напомнили, что территориальные центры комплектования работают 24/7. Граждане могут прийти в любое удобное время.

Также там отметили, что в ТЦК можно предварительно позвонить по телефону. Контакты ТЦК можно найти по следующей ссылке.

Ранее "Телеграф" писал о том, что, по информации матери одного из военнообязанных Юлии Бартле, в очередях в ТЦК уже несколько дней стоит до сотни человек, но из-за короткого рабочего деня попасть на прием успевают далеко не все.

"9.30 прием в военкомате, который должен быть с 9.00 до 13.00, до сих пор не начался. Попасть сегодня в военкомат сможет не больше 10-20 человек. Вчера прошли 24 человека, позавчера 10. В очереди около ста, и люди приходят", — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, 11 апреля, Верховная Рада проголосовала за принятие в целом закона о мобилизации №10449. Решение поддержали 283 народных депутата.

16 апреля документ подписал резидент Украины Владимир Зеленский. Закон вступит в силу с 18 мая 2024 года.