"Яке перемир’я?" У РФ відреагували на пропозицію Макрона

У РФ слова президента Франції про олімпійське перемир’я назвали дурістю

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею та депутат Держдуми В’ячеслав Фетісов відреагував на пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона. Напередодні Макрон запропонував Росії олімпійське перемир’я під час Ігор у Парижі.

Відповідний коментар Фетісова наводить "Матч ТВ". В’ячеслав вважає, що французи мали пустити всіх російських спортсменів на Олімпіаду-2024 і тоді можна було б говорити про перемир’я.

"У них там багато чого звучить. Мер Парижа каже росіянам: "Ми вас не чекаємо тут". Це що за х**нь така?

Президент Макрон каже щось про перемир’я. Яке перемир’я? А хто в нас поїде туди? 10 осіб, яких позбавили права відбору? Про яке перемир’я можна зараз говорити?

Перемир’я треба було починати з того, щоб допускати наших та білоруських спортсменів на Олімпіаду. Отоді було б зрозуміло, що це перемир’я.

Спорт має нести свої функції – будувати мости, відповідати історії, традиціям та принципам, закладеним 100 років тому.

Нині ж ми чуємо якісь дурні висловлювання.

Люди, які наділені владними повноваженнями, розповідають якусь х**нь ”, – сказав Фетісов.

Нагадаємо, мер Парижа Анн Ідальго під час візиту у Києві заявила, що не хоче бачити росіян на Іграх-2024. Після цього на неї посипалися образи з РФ.