Макрон хоче перемир’я в Україні на час проведення Олімпіади: він звернувся до союзника Росії

Це вже не перша його заява щодо перемир’я

Президент Франції Емманюель Макрон хоче домовитися про припинення вогню в Україні, Ізраїлі та Судані з 26 липня по 11 серпня, на час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Він розраховує, що цьому посприяють партнери, зокрема Китай.

Про це він заявив в інтерв’ю BFMTV щодо майбутніх Олімпійських ігор, які приймає Франція. За словами французького президента, він спробує докласти максимум зусиль для досягнення "олімпійського перемир’я".

"Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай. Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру", — зазначив Макрон.

Він також зазначив, що Франція впевнена в успішній церемонії відкриття Олімпіади. Проте є запасні варіанти на випадок, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація.

Як відомо, у березні Макрон в інтерв’ю українським медіа заявив, що Франція запропонує РФ режим припинення вогню в Україні на час проведення Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Він зазначив, що Франція звернеться до РФ із відповідним проханням.

Тоді російський диктор Володимир Путін заявив, що не чув таких пропозицій. Він сказав, що готовий їх розглянути, "виходячи з інтересів Російської Федерації".

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року. В Україні закликали міжнародних партнерів вжити заходів для дотримання рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо нейтрального статусу спортсменів із РФ та РБ та не допускати зазначених осіб до міжнародних змагань.