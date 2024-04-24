Заступник міністра Сольського втік з України? У Мінагрополітики відповіли на заяву прокурора

Він підозрюється у заволодінні землею на 291 мільйон гривень

Заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич, якого підозрюють у спробі незаконного заволодіння державною землею разом з міністром Миколою Сольським, нібито виїхав з України 13 квітня і з того часу не повернувся. Підстави, на яких він виїхав, не зазначаються, заявив прокурор на засіданні ВАКС.

Водночас у Міністерстві аграрної політики повідомили "Телеграфу", що міністр нікуди не втікав, був у відрядженні в Македонії, звідти одразу поїхав у Брюссель. У четвер він має відкривати переговори про вступ України до ЄС.

"Дмитрасевич 13 квітня поточного року залишив територію України і на цей час перебуває за її межами. Про це нам стало відомо вчора, коли ми прибули до нього для вручення підозри. Також в ході досудового розслідування було встановлено, що Дмитрасевич є особою, яка досить тривалий час працює з Сольським, виконує постійно його вказівки і фактично він є пособником по даному кримінальному провадженні", — сказала прокурор.

Дещо пізніше Міагрополітики випустило офіційну заяву, в якій зазначило, що Дмитрасевич перебував із закордонним візитом у Північній Македонії, а зараз знаходиться у відрядженні в Брюсселі до 28 квітня.

Так у заяві йдеться, що він з 12 до 21 квітня у складі делегації Мінагрополітики та Верховної Ради перебував із закордонним візитом у місті Скоп’є, Республіці Північна Македонія. Там він мав зустріч з міністром сільського, лісового та водного господарства Північної Македонії Люпко Ніколовскі.

"Після відрядження у Північну Македонію Маркіян Дмитрасевич одразу поїхав у Брюссель. Зазначимо, що у Міністерстві Маркіян Дмитрасевич координує питання зовнішньої політики та міжнародної співпраці.

Наголошуємо, що заступник Міністра Маркіян Дмитрасевич інформував прокурора САП про мету і дату відрядження. Після закінчення переговорів заступник Міністра повернеться в Україну", — йдеться у заяві.

Зауважимо, за даними НАБУ, унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

Нагадаємо, міністр аграрної політики Микола Сольський у коментарі "Телеграфу" заявив, що не згоден зі звинуваченнями НАБУ у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.