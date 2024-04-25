Міністр агрополітики України Сольський подав у відставку: як він це пояснив

Міністр заявив, що підтримає будь-яке рішення ВРУ щодо його перебування на посаді

Міністр аграрної політики Микола Сольський подав у відставку після того, як НАБУ вручило підозру у спробі незаконного заволодіння державною землею. До Верховної Ради надійшла відповідна заява, яку розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, опублікувавши фото заяви. Сам міністр заявив, що спокійно поставиться до свого звільнення.

"Така заява може і має бути розглянута в Раді. Якщо висловлять довіру [не підтримають відставку], буду працювати, а якщо не дадуть, не буду. Я ставлюся до цього спокійно", — сказав Сольський в коментарі "Телеграфу".

Нагадаємо, що НАБУ викрило чинного міністра на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень. Як пізніше з'ясувалося, підозрюваними виявились міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, а також його заступник Маркіян Дмитрасевич. Після цього з'явилися чутки, що заступник міністра втік з України. Однак у міністерстві стверджують, що Дмитрасевич перебуває у закордонному відрядженні до 28 квітня.

Сам Микола Сольський заявив, що підозра стосується періоду 2017-2018 років, коли він ще займався адвокатською діяльністю. За його словами, йдеться про суперечку між держпідприємствами та фізичними особами, яким передали землі на законних підставах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Кабміні України очікуються відставки. Нардеп Ярослав Железняк натякнув, хто може втратити посаду.