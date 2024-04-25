Сольський прокоментував своє звільнення та розповів, за якої умови залишиться на посаді

Микола Сольський, міністр аграрної політики України, після того, як подав у відставку, прокоментував своє рішення. Так, за його словами, він готовий працювати і далі, якщо йому дадуть таку можливість.

Про це міністр заявив у коментарі "Телеграфу". Зауважив, що ставиться спокійно до будь-якого розвитку подій.

"Така заява може і має бути розглянута в Раді. Якщо висловлять довіру [не підтримають відставку], буду працювати, а якщо не дадуть, не буду. Я ставлюся до цього спокійно", — сказав Сольський.

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