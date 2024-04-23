Міністр Сольський спростовує звинувачення НАБУ у привласненні земель на 300 млн грн

Наразі міністру вручена підозра

Міністр аграрної політики Микола Сольський не згідний зі звинуваченнями НАБУ у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Про це він сказав під час зустрічі із журналістами, передає кореспондент "Телеграфу".

"Я не володів та не користувався цими землями", — запевняє міністр.

Він також наголосив, що справа стосується періоду 2017-2018 рр., коли він був адвокатом та не був ані Міністром аграрної політики та продовольства України, ані Головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

Чи може це бути політична справа проти нього на фоні чуток про ліквідацію Мінагро та приєднання його до Міністерства економіки, Сольський спростовує. Так само він не вбачає можливий тиск на нього через бізнес-стосунки в минулому із колишнім головою Офісу президента Андрієм Богданом.

За інформацією джерел "Телеграфу" в уряді міністра не планують відсторонити від виконання обов'язок. А найближчим часом його чекають на зустріч з членами владної фракції "Слуга народу" для роз'яснення ситуації.

За результатами слідства НАБУ встановило, що у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га на Сумщині, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. "Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт", — повідомили у пресслужбі.

Наразі про підозру повідомили Сольському, організатору схеми, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяла вчиненню злочину.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в НАБУ оголосили у розшук колишнього заступника секретаря РНБО. Олег Гладковський втік за кордон.