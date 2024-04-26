Оговорочка по Фрейду: відомий політексперт розсмішив мережу заявою у телемарафоні (відео)

Переплутав лише два слова і понеслось

Політичний експерт та колишній політичний діяч Георгій Біркадзе повеселив мережу своєю обмовкою в ефірі телемарафону. Обговорюючи важливу тему будівництва фортифікаційних споруд, він переплутав слова "вклали" та "вкрали".

Відео миттєво почало ширитись мережею, а у коментарях люди не стримувались у висловлюваннях. "Телеграф" зібрав добірку таких "перлів".

Зауважимо, що Біркадзе зʼявився в ефірі телемарафону "Єдині новини" на правах гостя, який мав обговорити другий транш з погодженої програми макрофінансової допомоги Ukraine Facility від ЄС обсягом 1,5 млрд євро, які Україна отримає вже наступного тижня.

Експерт зазначив, що Україна робить все, аби зміцнювати обороноздатність держави. Після цього прозвучала фраза з приводу фортифікаційних споруд: "На відбудову сьогодні, ми знаємо, що 37 мільярдів тільки вкрали, ой вклали, вибачаюсь, в фортифікації".

Реакція користувачів мережі

Під відео коментатори почали писати, що це була "обмовка по Фрейду" і що "нарешті у телемарафоні сказали правду".

Хто такий Георгій Біркадзе

Зауважимо, що Георгій Біркадзе — український громадський та політичний діяч грузинського походження, фахівець в сфері управління проєктами, економіки, будівництва та ЖКГ. У 2020–2021 роках — голова Броварської районної державної адміністрації Київської області.

Георгій Біркадзе має багаторічний управлінський досвід у сфері будівництва та ЖКГ. Протягом кількох років він очолював товариства, що входять до українського багатопрофільного холдингу "БРК ХОЛДИНГ ГРУП". Холдинг спеціалізується на будівництві, виробництві, інженерно-монтажних та проєктних роботах у сфері у сфері електропостачання, газопостачання, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, поводження з відходами (ТПВ), санації (Метод CIPP та IBB), мікротунелювання, щитової проходки та підземного будівництва. Також, холдинг веде активну міжнародну діяльність та впроваджує сучасні технології під час будівельних та виробничих процесів.

З 2020 по 2021 рік був головою Броварської районної Державної адміністрації Київської області.

З грудня 2021 року активно займається публічною експертною діяльністю в сфері економіки, будівництва та ЖКГ, коментуючи в ефірах загальнонаціональних телеканалів та ЗМІ поточні процеси в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у Генштабі. Захід був пов’язаний із кримінальним провадженням у справі про розкрадання в особливо великих розмірах, скоєному військовими та посадовими особами в ході виконання дослідно-конструкторських робіт "Дзвін-АС".