НАБУ вручило підозру українському міністру: організував схеми із землею

Заволодів землею на 291 млн грн і хотів більше

Національне антикорупційне бюро України викрило чинного міністра, який раніше обіймав посаду голови аграрного комітету Верховної Ради України, на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. До злочинної групи також входили службові особи органів Держгеокадастру та особи, які контролювали діяльність цих органів, — так звані куратори.

Про це інформує НАБУ. Зауважимо, що працівники бюро не уточнюють, про кого саме йдеться, але з контексту стає зрозуміло, що викрили міністра аграрної політики Миколу Сольського.

Зазначається, що учасники злочинної групи забезпечили знищення документів, на підставі яких два державні підприємства Сумської області мали право безстрокового користування землею. За їх відсутності Державна служба геології та надр (Держгеокадастр) склала акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Опісля, за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру, ці земельні ділянки було передано у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їхнього права на безкоштовну землю. Але умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.

"Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт", — йдеться у повідомленні НАБУ.

Зазначається, що наразі про підозру повідомили організатору схему, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяла вчиненню злочину. Ба більше, також триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми.

Раніше "Телеграф" писав, що НАБУ проводить досудове розслідування щодо можливих неправомірних дій з боку колишнього начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, який звільнився з посади після гучного скандалу. Відомо, що він понад 10 років очолював столичну підземку.