НАБУ провело обшуки в Генштабі: ЗМІ пишуть про велику розтрату грошей

НАБУ розслідує цілу низку можливих злочинів у підданій справі

Детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у Генштабі. Захід був пов’язаний із кримінальним провадженням у справі про розкрадання в особливо великих розмірах, скоєному військовими та посадовими особами в ході виконання дослідно-конструкторських робіт "Дзвін-АС".

Про це пише ZN.UA, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що обшуки проходили у четвер, 25 квітня.

До цього народний депутат Ярослав Юрчишин говорив, що НАБУ займається розслідуванням цілої низки статей кримінального кодексу, скоєних під час виконання ДКР "Дзвін-АС". Йдеться про розтрату в особливо великих розмірах, недбале ставлення до військової служби, перевищення повноважень, в т.ч. та до військових осіб.

В даному випадку йдеться про угоди із системою автоматизованого управління військом, які викрили розслідувачі Бігус.Інфо. На цю систему, як зазначається у розслідуванні, у Міністерстві оборони витратили 4 роки та 600 млн. грн.

Аналіз звіту за результатами аудиту показав, що його впровадження в армії може бути недоцільним та неможливим. Основною проблемою було те, що система Дзвін несумісна з аналогічними системами країн-членів НАТО. Разом з тим робота з цифровими картами реалізована так, що "Дзвін" не може забезпечити ефективну роботу під час бойових дій.

"Суть ДЗВІН-АС полягала у створенні автоматизованої системи центру оперативного керівництва Збройними силами України. Журналісти з’ясували, що в системі зразка 2020 року було стільки недоліків та проблем, що її впровадження в армії на той час було визнано недоцільним та неможливим. Однак це не завадило". Міноборони і далі розроблятиме горезвісний "Дзвін" і продовжувати витрачати на систему кошти з бюджету. системи для постановки на постачання", — пояснив депутат Юрчишин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що НАБУ повідомило про підозру українському міністру Миколі Сольському, якого було викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.