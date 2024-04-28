"Бить" будут много: когда ждать магнитных бурь в мае

Бури будут затяжными

Прямо сейчас Землю "штурмует" магнитная буря, однако расслабляться не стоит. Уже в следующем месяце нам придется снова встретиться с этим природным явлением. И не один раз.

Так, по данным Meteoagent, в мае магнитные бури будут бить сразу несколько раз. И в обоих случаях они будут затяжными. Впрочем, их К-индекс (градация мощности) будет не слишком большим и составит 4 балла — средний геомагнитный шторм.

Когда ждать бурь

Первая затяжная магнитная буря будет бушевать с 19 по 21 мая. Далее стихия даст землянам перерыв на один день и снова ударит с той же мощностью (с 23 по 24 мая).

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля нашей планеты, которое может продолжаться от нескольких часов и до нескольких суток. Образуются такие явления, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Напомним, ранее мы писали о том, что на часть регионов Украины надвигаются заморозки, но они задержатся ненадолго.