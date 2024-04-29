Не забудьте ці документи: що треба взяти в ТЦК для отримання броні та відстрочки

Закон визначає три десятки пунктів персональних даних, але деякі не вимагають документального підтвердження

Новий закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" набере чинності лише 18 травня, однак документ одразу ж почали "розбирати на молекули" військові експерти, аналітики та адвокати, а також саме Міністерство оборони, роз'яснюючі основні зміни. А до деяких територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вже вишикувалися черги охочих оновити свої військово-облікові дані, чого не було з початку повномасштабної війни.

Однією з норм нового закону є обов’язок оновити свої дані протягом 60 днів після вступу закону в дію. І хоча до набуття чинності ця норма (вимога) не діє, оновити свої персональні дані можна вже зараз, не очікуючи максимального ажіотажу.

З якими документами слід приходити на звіряння? Про це "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

— Насамперед, у ТЦК та СП потрібно приходити з особистими та військово-обліковими документами: паспортом, ідентифікаційним кодом, військовим квитком (або тимчасовим посвідченням). А для оновлення даних потрібно брати всі документи, які підтверджують зміни цих самих даних.

Наприклад, якщо громадянин має право на відстрочку під час мобілізації, він має принести документи, які підтверджують це право. Усі підстави для надання відстрочки визначені у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

— Про які персональні дані йдеться? Прізвище, ім’я, місце реєстрації та фактичного перебування?..

— Загалом їх визначено понад три десятки. Названі вами стоять на перших позиціях цього переліку. В ньому також відомості про сімейний стан, номери телефонів та адреси електронної пошти, реквізити паспорта громадянина України та закордонного паспорта, відомості про зміну громадянства, про зміну (встановлення) групи інвалідності, вже згадані мною відомості про наявність права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації…

Деякі з них, на кшталт номера телефону, не потребують документального підтвердження. Проте для внесення до Єдиного реєстру військовозобов'язаних більшість змін має бути підтверджена відповідними документами.

— А водійські права треба брати з собою?

— Навіщо? Ну, хіба що військовозобов’язаний хоче служити водієм – тоді може взяти.

— Якщо людина має хронічні чи гострі захворювання, вона повинна принести медичні документи, які підтверджують її актуальні діагнози?

— Лікарі ВЛК мають доступ до інформаційної системи Helsi, де зберігаються всі медичні документи. Але, якщо людина знає, що у неї якісь діагностовані хвороби чи довідки не внесені до цієї системи, то варто взяти документ, який підтверджує діагноз. Якщо особа має інвалідність, у неї має бути довідка МСЕК.

Військовозобов’язаний громадянин, який прибуває для уточнення своїх військово-облікових даних, однозначно буде направлений на ВЛК, навіть якщо йому надають відстрочку. Інформація про придатність до військової служби, яку й визначає ВЛК, є одним з пунктів військово-облікових даних. Тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення.

— Протягом якого часу військовозобов’язаний має повідомити в ТЦК та СП про зміну персональних даних?

— Згідно з постановою Кабінету міністрів №1487, яка затверджує Правила військового обліку, про зміну персональних даних потрібно повідомляти у семиденний термін від таких змін.

— Тобто, всі ці дані можна оновити зараз або у визначений 60-денний строк?

— Їх потрібно було вже давно оновити! Звісно, можна оновити зараз. Норма, про яку ви запитуєте, ще не набула чинності, але якщо протягом відведеного часу не оновити дані, то це потягне за собою адміністративне покарання — громадянин отримає штраф за статтею 210 КУпАП, а якщо не зробити це протягом 60 днів після набуття чинності Закону, то буде застосована стаття 210-1.

— У чому між ними різниця?

— Стаття 210 — це порушення правил військового обліку. В особливий період нею передбачено штраф 50—100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850—1700 гривень. А стаття 210-1 це вже порушення законодавства про мобілізацію. І штраф за це в особливий період уже 300—500 неоподатковуваних мінімумів (5100—8500 гривень). Звісно, це значно відчутніше для гаманця пересічного громадянина.

— Мені відомий випадок, коли чоловік отримав повістку, а в ній була вказана лише незначна (слід гадати, основна) кількість документів, з якими він мав прийти до ТЦК та СП. І якби чоловік не взяв медичні документи, які дають йому підстави на комісування/відстрочку, то йому б сказали, що він не має таких гарантій?

— Потрібно розрізняти "комісування", тобто визнання непридатним до військової служби за станом здоров’я, і відстрочку. Придатність встановлюють ВЛК, до складу яких входять цивільні лікарі, які не мають жодного стосунку до ТЦК та СП. У них є доступ до Helsi, як я вже говорив, і всю інформацію вони беруть звідти. Ну і оглядають та опитують військовозобов’язаних, звісно.

Водночас надання відстрочок — це компетенція ТЦК. Якщо громадянин не принесе документи, які підтверджують його право на відстрочку, якщо він не скаже про це у ТЦК, то, зрозуміло, що ми й не зможемо її оформити.

— Як мусять оновити свої військово-облікові дані українці за кордоном, якщо зачинені консульські установи? Вони мають повернутися для цього в Україну?

— За роз’ясненням Міноборони, для тих, хто перебуває за межами держави, буде можливість оновити військово-облікові дані в консульських установах, а також через електронний кабінет, який планують запустити в червні. Але станом на тепер цього нема, тож оновити свої військово-облікові дані можна лише в ТЦК, тобто в Україні.

Важливо розуміти, що чоловік, який проживає за кордоном, залишається громадянином України, і він має певні зобов’язання перед своєю державою, зокрема, захищати її від російських окупантів.

— Черги в Полтавський обласний ТЦК та СП є?

— Полтавський обласний ТЦК та СП в принципі не проводить уточнення військово-облікових даних — цим займаються районні ТЦК та СП включно з відділами і Полтавський об’єднаний міський ТЦК та СП.

Загалом по області особливого ажіотажу нема. Звісно, можна побачити черги, але переважна більшість у них — заброньовані працівники, яких направляють підприємства для звіряння військово-облікових даних. Також приходять люди, щоб вирішити питання соціального захисту, звільнені строковики стають на облік тощо. Ну і триває мобілізація…

Фото надане Романом Істоміним