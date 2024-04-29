За який час військовозобов'язаний має оновити свої дані: пояснення ТЦК

Дані потрібно було вже давно оновити

Після набуття чинності новим законом про мобілізацію (18 травня) військовозобов’язані мають оновити свої дані у ТЦК чи електронному кабінеті. Якщо цього зробити, то громадянин понесе відповідальність.

Про це "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю "Не забудьте ці документи: що треба взяти в ТЦК для отримання броні та відстрочки".

Військовий нагадав, що згідно з постановою Кабінету міністрів № 1487, яка затверджує Правила військового обліку, про зміну персональних даних слід повідомляти у семиденний строк після таких змін.

"Їх потрібно було вже давно оновити! Звичайно, можна оновити зараз. Норма, про яку ви питаєте, ще не набула чинності, але якщо протягом відведеного часу не оновити дані, то це спричинить адміністративне покарання — громадянин отримає штраф за статтею 210 КУпАП"., а якщо не зробити це протягом 60 днів (18 липня — Ред.) після набрання чинності Законом, то буде застосовано статтю 210-1", — наголошує Істомін.

Тобто, за несвоєчасне оновлення даних у ТЦК карають і зараз, а після закінчення 60-денного строку після набуття чинності законом покарання будуть ще серйознішими.

"Стаття 210 — це порушення правил військового обліку. В особливий період нею передбачено штраф 50—100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850—1700 гривень. А стаття 210-1 це вже порушення законодавства про мобілізацію. І штраф за це в особливий період уже 300—500 неоподатковуваних мінімумів (5100—8500 гривень). Звісно, це значно відчутніше для гаманця пересічного громадянина", — пояснив він.

При цьому 8 500 гривень – це у звичайний час, а під час воєнного стану – від 17 000 до 25 500.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які обов’язки з’являться у військовозобов’язаних наприкінці травня. Новий закон про мобілізацію зокрема говорить про те, що українці мають надавати ЗСУ своє майно, а також носити із собою завжди військово-облікові документи. Детальніше про це ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.