Снимают с грузовиков прямо посреди дороги и забирают на фронт: ассоциация водителей-международников бьет тревогу

Авто оставляют где-нибудь

В секретариат профильной организации украинских водителей обратилось сразу несколько перевозчиков с жалобами. В них утверждается, что работники ТЦК и СП снимают водителей с грузовиков и забирают в военкомат. При этом транспортное средство остается посреди дороги, а за груз никто не несет ответственности.

Об этом говорится в сюжете программы "УкрАвтоКонтинент", создаваемой при поддержке Ассоциации международных перевозчиков Украины. В частности, в ролике приводится несколько телефонных разговоров с водителями, ставших свидетелями подобных историй в Закарпатье.

Что сказали украинские водители

Перевозчик Виталий Шаль сообщил: "Водитель ехал из Португалии, его остановили. Водитель вышел из машины, и водителя забрали. Больше с ним ни связи, ничего не было… Как водитель поставил автомобиль со стороны проезжей части, и включил сигнализацию… да машина и стоит". Чудом в авто за ночь не разрядился аккумулятор.

"Забрали водителя в воинскую часть, автомобиль оставили там на КП. И с утра мы с ним пообщались, он находится уже в воинской части", — говорит другой перевозчик Сергей Нечай. При этом автомобиль остался загружен на КП.

Еще один представитель компании-перевозчика Виталий Савчук утверждает, что сотрудники полиции остановили его коллегу, проверили документы. Военные из ТЦК сказали, что хотят уточнить данные и что его обратно отпустят. Водитель отказался уезжать, но его силой затолкали в транспортное средство. В Сваляве он прошел медицинское освидетельствование, и сразу оттуда его отправили на полигон на учебу.

В ассоциации бьют тревогу из-за того, что водитель-международник несет ответственность за груз. В связи с этим президент Ассоциации Леонид Костюченко уже обратился к премьер-министру Украины с требованием не допущения таких случаев в будущем. Кроме того, транспортное обеспечение относится к жизненно важным услугам (по закону о критической инфраструктуре). То есть по факту водителей-международников мобилизовывать не должны. Больше смотрите в видео.

Ранее "Телеграф" писал, через какое время после принятия закон в военнообязанный должен обновить свои данные. Если это не сделали, то украинцам угрожает ответственность.