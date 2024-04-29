Блокування українських ботів у Telegram: у Раді пояснили, яким був задум росіян

Принцип "не варто було критикувати" можна відкинути

За блокуванням низки офіційних чат-ботів, через які мешканці тимчасово окупованих територій могли передавати дані про переміщення російських військ, стоять російські спецслужби. Вони вдало скористались моментом, щоб змусити Павла Дурова вплинути на ситуацію та заблокувати, уникнувши при цьому обвинувачень у свій бік.

Адже більша частина суспільства думає, що чат-боти зникли через критику Telegram українською владою. Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

За його словами, російська ФСБ не оцінила те, що українська влада знайшла рішення щодо блокування російською пропаганди у Telegram, навіть без залучення Apple.

"Звісно, це не сподобалося ФСБ і вони нагнули Дурова заблокувати те, що пов'язане з Україною. Перш за все з військовими діями. Логічно очікуючи, що частина суспільства сприйме це не як атаку з боку російських спецслужб, а за принципом "не варто було критикувати". Дуже легко прораховується", — зазначив Юрчишин.

У такий спосіб урядовець намагається спростувати те, що блокування чат-ботів одразу декілька реальних акаунтів і ботів почали пояснювати критикою Telegram з боку української влади щодо відсутності співпраці з мережею у боротьбі з російською пропагандою.

"Дивний приклад стокгольмського синдрому. Щось на зразок пояснення введення російських військ потребою захисту російськомовних", — пише Юрчишин.

Нардеп Олексій Гончаренко не залишився осторонь такого пояснення та написав: "Друзі, ми прорахувались. Це була складна шахова партія в якій як завжди пан Юрчишин та наші любі більшовики вийшли переможцями. Виявляється вони змогли заблокувати телеграм, а у відповідь, телеграм заблокував боти нашої розвідки, щоб ми звинуватили депутата Юрчишина. Але ми не будемо звинувачувати пана Юрчишина, бо він вже розкрив всю цю шахову партію. Кайф".

Раніше "Телеграф" писав, що у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили, що месенджер Telegram без жодного попередження заблокував офіційний чат-бот управління – "Головний бот розвідки". Зараз відновлюється робота бота, але з використанням інших платформ.