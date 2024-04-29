Ваші предки зналися на бізнесі? Ці прізвища давали тим, хто займається торгівлею, перевірте своє
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Усього таких родових імен налічується менше 10
У великому та різноманітному списку українських прізвищ є ті, які наші предки раніше давали людям, пов’язаним із торгівлею. Є цікавий факт – усі ці родові імена починаються на одну літеру.
Мовник Юрій Редько детально розповів про це у своїй роботі "Сучасні українські прізвища". Усього вказано менш ніж десять таких родових імен.
Зазначається, що частина прізвищ належить тим, хто був власником бізнесу (магазини тощо). Друга частина – тим, хто займався безпосередньо продажем товарів або продуктів. Цікаво, що кожне з прізвищ починається на букву "К".
Список прізвищ, які належали власникам бізнесу, виглядає так:
- Крамар;
- Крамаренко;
- Крамарук;
- Крамарчук.
У той самий час тим, хто займався сферою торгівлі, не мав власного бізнесу, давали такі родові імена:
- Купець;
- Купчик;
- Купецька.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки давали лише ворожкам чи знахарям. Усього таких родових імен налічується в наш час близько 15. При цьому одне з них має близько 800 носіїв по всій країні.