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Ваші предки зналися на бізнесі? Ці прізвища давали тим, хто займається торгівлею, перевірте своє

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Згенеровано ШІ ("Телеграф") Новина оновлена 29 квітня 2024, 17:48

Усього таких родових імен налічується менше 10

У великому та різноманітному списку українських прізвищ є ті, які наші предки раніше давали людям, пов’язаним із торгівлею. Є цікавий факт – усі ці родові імена починаються на одну літеру.

Мовник Юрій Редько детально розповів про це у своїй роботі "Сучасні українські прізвища". Усього вказано менш ніж десять таких родових імен.

Зазначається, що частина прізвищ належить тим, хто був власником бізнесу (магазини тощо). Друга частина – тим, хто займався безпосередньо продажем товарів або продуктів. Цікаво, що кожне з прізвищ починається на букву "К".

Список прізвищ, які належали власникам бізнесу, виглядає так:

  • Крамар;
  • Крамаренко;
  • Крамарук;
  • Крамарчук.

У той самий час тим, хто займався сферою торгівлі, не мав власного бізнесу, давали такі родові імена:

  • Купець;
  • Купчик;
  • Купецька.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки давали лише ворожкам чи знахарям. Усього таких родових імен налічується в наш час близько 15. При цьому одне з них має близько 800 носіїв по всій країні.

Теги:
#Україна #Історія #Торгівля #Прізвища