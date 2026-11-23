Серед акційних позицій є морозиво на печиві з какао

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До 24 листопада в "АТБ" на морозиві "Хрещатик" можна заощадити від 14 до 108,90 грн за штуку – знижка становить 40%. Найбільша економія у гривнях – на пломбірі вагою 750 г: він коштує 161,90 грн замість 270,80 грн.

Про акційну ціну на пломбір жирністю 15% повідомив "Телеграф".

Більше про це читайте в матеріалі: "В "АТБ" знизили ціни на популярні товари: що можна купити зі знижкою до 45%"

У каталозі "АТБ" ця ж знижка діє ще на п’ять порційних позицій "Хрещатика".

У каталозі "АТБ" акційні ціни вказані за штуку Джерело: Телеграф

Сендвіч вагою 75 г подешевшав із 44,50 до 26,50 грн – на 18 грн. Пломбір у вафельному стаканчику вагою 70 г коштує 20,90 грн замість 34,90 грн, тож економія становить 14 грн за порцію. Ціна однакова для всіх чотирьох варіантів: класичного, фісташкового, шоколадного та крем-брюле.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, куди зникають нерозпродані новорічні подарунки з "АТБ": працівник мережі розкрив правду.