Ваши предки знали толк в бизнесе? Эти фамилии давали тем, кто занимается торговлей, проверьте свою

Всего таких родовых имен насчитывается менее 10

В большом и разнообразном списке украинских фамилий есть те, которые наши предки раньше давали людям, связанным с торговлей. Есть интересный факт — все эти родовые имена начинаются на одну букву.

Языковед Юрий Редько детально рассказал об этом в своей работе "Современные украинские фамилии". Всего указано менее десяти таких родовых имен.

Отмечается, что часть фамилий принадлежит тем, кто был владельцем бизнеса (магазины и тд.). Вторая часть — тем, кто занимался непосредственно продажей товаров или продуктов. Интересно, что каждая из фамилий начинается на букву "К".

Список фамилий, которые принадлежали владельцам бизнеса, выглядит так:

Крамар;

Крамаренко;

Крамарук;

Крамарчук.

В то же время тем, кто занимался сферой торговли, не владел собственным бизнесом, давали такие родовые имена:

Купец;

Купчик;

Купеческий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки давали только гадалкам или знахарям. Всего таких родовых имен насчитывается в наше время около 15. При этом, у одной из них есть около 800 носителей по всей стране.