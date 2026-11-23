Деякі плоди продають і цілими, і вже розрізаними

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Екзотичні фрукти, які завезли в "Сільпо", коштують від 229 до 1 299 грн за кілограм зі знижкою, а на пробу покупці радять стиглу черимою – найдешевшу серед плодів на цінниках.

У Threads розгорілося жваве обговорення після того, як користувачка @so.katerina запитала, на які з цих фруктів не шкода витратитися. "Телеграф" зібрав відгуки покупців, які вже скуштували ці плоди.

Скільки коштують пітахайя, черимоя та інші екзотичні фрукти

Червону пітахайю продають по 499 грн за кілограм замість 649 грн. За паковання розрізаного плоду вагою 278 г на етикетці вказано 138,72 грн. Тамарилла коштує 999 грн за кілограм замість 1 099 грн.

Ціну червоної пітахайї знизили на 150 грн за кілограм Джерело: so.katerina

Кілограм тамарилли зі знижкою коштує на 100 грн менше Джерело: so.katerina

Кілограм ківано коштує стільки ж, скільки кілограм червоної пітахайї, – 499 грн, а на ціннику до знижки було 599 грн. Черимою продають по 229 грн за кілограм замість 299 грн.

Ківано й червона пітахайя коштують однаково за кілограм Джерело: so.katerina

Для дегустації покупці радять обирати м’яку черимою Джерело: so.katerina

Карамбола – найдорожча з-поміж семи плодів на цінниках: за кілограм просять 1 299 грн замість 1 499 грн. Гранаділла коштує 1 199 грн за кілограм замість 1 399 грн. Ціну на кожен із цих двох фруктів знизили на 200 грн за кілограм.

Карамбола зі знижкою на 100 грн за кілограм дорожча за гранаділлу Джерело: so.katerina

Гранаділлу радять скуштувати заради її кислинки Джерело: so.katerina

Плоди какао продають по 799 грн за кілограм замість 899 грн. Запакована половинка вагою 298 г коштує 238,10 грн. У "Сільпо" рекомендують розрізати плід навпіл: усередині будуть зерна, вкриті білою соковитою м’якоттю. Вона солодко-кисленька, з тропічними нотками лічі, манго та цитрусів. М’якоть можна обсмоктати із зернят, а самі зерна краще не розгризати: сирими вони справді гіркі.

Запакована половинка плоду какао коштує 238,10 грн Джерело: so.katerina

У "Сільпо" пояснили, як їсти плід какао та чому не варто розгризати сирі зерна

Що покупці радять спробувати, а що їх не вразило

"Черимоя дуже смачна, але потрібно обирати м’яку. Якщо заморозити й дати трохи постояти – нагадує морозиво", – написала користувачка @valeryana.fm.

Покупці радять обирати м’яку черимою, яка після заморожування нагадує морозиво

"Черимоя – якщо стигла, то непогано, щось середнє між динею, полуницею, бананом і папаєю", – написала @juliia_frost. Вона також радила скуштувати гранаділлу: "Смачна, кисленька, купувала її, може, разів три – баловство. Там дуже мало їстівної частини. Але спробувати варто".

"Карамбола – ні про що. Ніяка, як огірок. Ківано – туди ж, перезрілий водянистий огірок. Пітахайя – просто ніяка", – додала @juliia_frost.

У коментарях покупці радять стиглу черимою, а смак інших плодів оцінюють по-різному

"Пітахайя як коли. Іноді дуже смачна, солодка, а іноді ніяка", – написала @kateryna_khudaikulova. А користувачка @drekade розповіла, скільки плодів взяла на пробу: "По одному фрукту купувала дитині на день народження, думала, буде значно дорожче".

Як повідомляв "Телеграф", у "Сільпо" продають найдорожчий новорічний подарунок від "Nestlé" та "Світоч" під назвою "Новорічні іграшки".