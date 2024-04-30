В ТЦК и СП рассказали, в каких случаях дальнобойщиков могут снимать с рейсов и везти в "военкомат"

В ТЦК и СП ответили на обвинения в задержании военнообязанных водителей грузовиков

В Сети разгорелся скандал, связанный с тем, что работники Закарпатского ТЦК и СП начали мобилизовывать водителей грузовиков, следующих международными рейсами. При этом они забирают водителей якобы для уточнения данных, а уже на следующий день водитель находится где-то на полигоне на учениях.

А его грузовик, загруженный товаром, остается на несколько дней на обочине дороги или на пункте пропуска. И никого не волнует, не испортится ли этот товар, и вообще ли грузовик никто не украдет. На эту ситуацию первыми отреагировали члены Ассоциации международных перевозчиков Украины.

По их мнению, такие действия работников ТЦК не законны, ведь никто кроме водителя не отвечает за безопасность транспортных средств и не несет ответственность за груз. Кроме того, согласно закону о критической инфраструктуре, по факту водителей-международников мобилизовывать не должны, транспортное обеспечение — это жизненно важные услуги. Потому президент Ассоциации направил обращение к премьер-министру с просьбой урегулировать вопросы мобилизации водителей-международников.

Впоследствии появился ответ работников Закарпатского ТЦК и СП на сложившуюся ситуацию. На официальной странице "военкомата" сообщили, что водители грузовиков — такие же граждане, как и другие. И их забирают в ТЦК и СП только потому, что у них нет при себе военно-учетных документов. А об этом нужно было позаботиться раньше времени. В таких случаях, как говорится в сообщении, военнообязанные должны проехать в ТЦК и СП. А грузовик оставляют под наблюдением представителей правоохранительных органов.

Также работники ТЦК и СП говорят, что гражданин, считающий, что он не подлежит мобилизации, должен иметь соответствующие военно-учетные документы. Они должны подтверждать право на отсрочку или иметь отметку о снятии с военного учета. Еще один вариант – бронирование. Вместе с тем система "Шлях" не дает возможности отсрочки от мобилизации.

Ранее Телеграф писал, что многодетных мужчин в Украине могут мобилизовать. Сейчас в Украине более полумиллиона мужчин, которые находятся в списке должников по уплате алиментов, и 180 тысяч из них не выплачивают средства более трех месяцев.