Українці масово кинулись переписувати авто: де найбільші черги і як найшвидше перереєструвати машину

Українці не приховують, що переписують авто через новий закон про мобілізацію

У зв’язку з ухваленням нового закону про мобілізацію в Україні вводиться поняття військово-транспортного обов’язку. У документі прописані умови для вилучення авто на потреби ЗСУ. Зокрема, забирати будуть ті авто, які підходять для умов бездоріжжя, і лише у випадку, коли це не єдина машина у громадянина.

Через це, зрозуміло, багато українців кинулись переписувати свої авто. В основному, на родичів. Така ситуація спостерігається практично в усіх областях України. Наведемо кілька прикладів.

Зокрема, у Вінниці виникли шалені черги у сервісному центрі МВС. Після ухвалення закону кількість перереєстрацій збільшилась на 30%, а люди займають чергу з 5 ранку. Начальник регіонального сервісного центру Сергій Гайду у коментарі "Суспільному" розповів, що зараз значно збільшились черги — авто перереєстровують на дружину, на чоловіка, дітей.

У Тернополі ситуація аналогічна. Місцеве видання "Файне місто" у сюжеті розповідає, що станом на 24 квітня вже перереєстрували автомобілів більше, ніж за весь 2023 рік. Лише за один день перереєстрували 216 автомобілів.

А в Головному сервісному центрі МВС повідомляють, що через "Дію" продали уже понад 55 тисяч автомобілів.

Як перереєструвати автомобіль у Сервісному центрі МВС та онлайн: 2 способи

Наразі в Україні є 2 способи перереєстрації автомобіля — онлайн і офлайн. У будь-якому випадку потрібно зібрати кілька документів. Один з обов’язкових — висновок експертного дослідження. Отримувати його потрібно лише тоді, коли у вас вже є покупець на авто, адже документ дійсний лише 10 днів. Зробити його можна в спеціалізованих установках, наприклад, в Експертній службі МВС.

Переоформлення авто в "Дії" — найлегший спосіб, але діє він лише для легкових авто. І покупець, і продавець, повинні мати додаток на телефоні або залогінитись на Порталі Дія. Після цього подайте заяву на перереєстрацію авто, заповнивши лише ті пункти, які система самостійно не заповнила з реєстрів. Далі потрібно і власнику авто, і покупцю, підписати електронний документ одним зі способів, які пропонує "Дія".

Далі потрібно зачекати на затвердження заявки. Коли працівники Сервісного центру затвердять заявку, у "Дії" з’явиться електронний варіант свідоцтва про реєстрацію.

У цьому випадку до Сервісного центру має приїхати лише новий власник авто — щоб замінити номерні знаки і отримати нові документи.

Переоформлення авто в Сервісному центрі МВС відбувається також не складно, проте потрібно витратити кілька годин. Якщо і продавець, і покупець присутні, потрібно також потурбуватись про експертний висновок авто, а згодом взяти талон, у якому відображається ваш порядок у черзі. Далі консультанту потрібно надати свідоцтво про реєстрацію, паспорти і покупця і продавця, а також заповнити Заяву. Сплатіть необхідні суми за перереєстрацію і надайте консультанту квитанції. Далі новий власник авто уже повинен отримати номерні знаки і документи на машину.

Раніше "Телеграф" писав, як перевірити авто за номером та Vin-кодом. Завдяки швидкому розвитку технологій і доступності інформації в Інтернеті, здійснити таку перевірку стало простіше, ніж коли-небудь.