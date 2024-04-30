Ради равенства полов: женщин в Украине будут активнее привлекать к смертельно опасному делу

Правительство рассматривает возможные варианты привлечения женщин к разминированию территорий

Украина располагает ограниченными ресурсами в противоменной деятельности. Есть дефицит и среди операторов по разминированию. Поэтому власти намерены вовлекать в этот процесс женщин.

Такое заявление сделала первый вице-премьер Юлия Свириденко во время встречи с послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О’Нил. Информацию передает пресс-служба Минэкономики Украины.

"Мы нуждаемся в большей степени в операторах по разминированию, в технике, в обучении саперов. Правительство рассматривает вопросы государственного финансирования частных операторов, что позволит увеличить количество таких компаний на рынке Украины, а также заинтересовать международные компании активно присоединяться к процессу разминирования украинских земель ", — сказала Свириденко.

Она пояснила, что Кабмин стремится обеспечить профессиональную реализацию и социальную интеграцию женщин, ветеранов и ветеранок, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов и лиц с инвалидностью из-за привлечения к выполнению работ в сфере противоминной деятельности. Представительница власти отметила, что правительство надеется на помощь канадских партнеров в этом вопросе. Речь идет о создании соответствующих программ по обучению противоминной деятельности, в частности для женщин.

"Гендерное равенство рассматривается как неотделимая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности. Это касается всех видов деятельности, в том числе и таких важных направлений как разминирование", — добавила она.

По словам Свириденко, в настоящее время в Украине уже есть заметные результаты: средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов достигает около 30%. Это соответствует повестке дня НАТО "Женщины, мир и безопасность"

"Мы стремимся увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности, поэтому для нас ценна поддержка наших канадских партнеров в этом вопросе", — отметила чиновник.

Напомним, что по состоянию на март 2023 года, по данным ПРООН, площадь заминированной территории в Украине в 4,5 раза превышала размеры Швейцарии.

В Минэкономики в августе заявляли, что через 10 лет можно разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий.

В феврале в ГСЧС заявили, что в Украине потенциально заминировано 156 тыс. км² территории. При этом наиболее заминированы Харьковская, Донецкая и Херсонская области.

Украинские специалисты разработали несколько профильных видов техники для разминирования. Так, машина для подготовки почвы к разминированию отечественного производства даже получила сертификат соответствия. Эта разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и обнаруживать противотанковые мины.

Кроме того, в конце марта стало известно, что Украина совместно с американской корпорацией Palantir работает над разработкой системы разминирования с использованием искусственного интеллекта. Ее должны представить летом.

Ранее "Телеграф" показал, чем ГСЧС борется с минами.