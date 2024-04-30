У Росії українця засудили до 25 років ув’язнення: у чому його звинувачують

6 років чоловік повинен провести у в’язниці, а 19, що залишилися, — у колонії суворого режиму

Російський 2-й Західний окружний військовий суд засудив до 25 років позбавлення волі та штрафу 700 тисяч рублів 46-річного українця Сергія Карамзіна. Чоловіка звинуватили у підпалі на залізниці у Підмосков’ї.

Вирок було ухвалено 28 березня. Проте пресслужба суду не надала такої інформації. Про те, що сталося, Карамзін розповів особисто в листі однієї з підписниць "Зони солідарності".

"Сергій написав, що йому дали 25 років, 6 з яких він має провести у в’язниці, а ті, що залишилися (19 років, — Ред.) — у колонії суворого режиму", — йдеться у повідомленні.

Карамзіна визнали винним за цілим рядом статей: про шпигунство, навчання диверсійної діяльності, приготування до виготовлення вибухових речовин, навчання терористичної діяльності, приготування до теракту, участь у диверсійній та терористичній спільноті. Спочатку йому інкримінували лише диверсію. При цьому протягом року до нього не допускали адвоката.

"Сергія затримали в березні минулого року в Москві за підозрою у скоєнні акцій саботажу на залізниці. За версією силовиків, Кармазін підпалив дві шафи автоматики в Підмосков’ї", — йдеться у пабліку.

Чоловік оскаржив вирок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чоловік із Хмельницької області відсудив у Росії 200 тисяч гривень. Він скаржився, що повітряні атаки заважають йому спати.