Російські маріонетки продовжують влаштовувати судилища над українськими захисниками

Так званий "верховний суд" терористичної організації "ДНР" засудив десятьох українських військовополонених до величезних термінів. Військовослужбовців цинічно звинуватили в "обстрілах житлових будинків у Маріуполі ".

Як повідомляють російські ЗМІ із посиланням на генпрокуратуру країни-агресора, бійці підрозділу Нацгвардії "Азов" отримали 26-27 років колонії суворого режиму.

За її інформацією, "засудженими" були Леонід Глущенко, Олег Пономаренко, Євген Горяйнов, Костянтин Олійник, Вадим Цолан, Сергій Щепків, Микола Щербатов, Ян Сергієнко, Ілля Воронович та Артем Філін

Росіяни звинувачують азовців у тому, що ті нібито обстріляли багатоповерхові будинки зі ствольної артилерії, чим завдали їм шкоди. Мирні жителі при цьому не постраждали, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у Росії винесли вирок військовослужбовцю збройних сил України Антону Байдракову за звинуваченням у нібито вбивстві мирної мешканки Маріуполя у березні 2022 року. Суд "засудив" його до 18 років позбавлення волі.