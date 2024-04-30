В России украинца приговорили к 25 годам тюрьмы: в чем его обвиняют

6 лет мужчина должен провести в тюрьме, а оставшиеся 19 — в колонии строгого режима

Российский 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы и штрафу 700 тысяч рублей 46-летнего украинца Сергея Карамзина. Мужчину обвинили в поджоге на железной дороге в Подмосковье.

Приговор был вынесен 28 марта. Однако пресс-служба суда не дала такую информацию. О случившемся Карамзин рассказал лично в письме одной из подписчиц "Зоны солидарности".

"Сергей написал, что ему дали 25 лет, 6 из которых он должен провести в тюрьме, а оставшиеся (19 лет, — Ред.) — в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Карамзина признали виновным по целому ряду статей: о шпионаже, обучении диверсионной деятельности, приготовлению к изготовлению взрывчатых веществ, обучению террористической деятельности, приготовлению к теракту, участию в диверсионном и террористическом сообществе. Изначально ему инкриминировали только диверсию. При этом за год к нему не допускали адвоката.

"Сергея задержали в марте прошлого года в Москве по подозрению в совершении акций саботажа на железной дороге. По версии силовиков, Кармазин поджёг два шкафа автоматики в Подмосковье", — говорится в паблике.

Мужчина обжаловал приговор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мужчина из Хмельницкой области отсудил у России 200 тысяч гривен. Он жаловался, что воздушные атаки мешают ему спать.