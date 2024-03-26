Малюк відреагував на свій "арешт" у Росії: "Мене цікавить лише один суд"

СБУ робить все, щоб побачити Путіна в Гаазі якнайшвидше

Голова СБУ Василь Малюк відреагував на свій заочний "арешт" у Росії. Він зазначив, що рішення кремлівських ручних суддів не заслуговує на увагу.

Про це він заявив у коментарі "Телеграфу". За словами голови спецслужби, його цікавить лише один суд — над Путіним.

"Рішення про арешт від кишенькових суддів кремля не заслуговує на жодну увагу. Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд — на їх господарем Путлєром. Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше", — сказав він.

Нагадаємо, що після великого інтерв’ю голови Служби безпеки України Василя Малюка, де він висловився про смерті відомих зрадників та російських військових злочинців, заявивши, що їх "настигла карма", його заочно заарештував Басманний суд Москви. Росіяни закидають йому статтю 205 КК РФ (терористичний акт). За їхніми даними, йдеться про організацію вибуху вантажівки на Кримському мості у 2022 році. Малюка оголошено у федеральний та міждержавний розшук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Росії вдруге за рік заочно заарештували начальника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова.