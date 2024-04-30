Україна ще не зверталася, але…: у Польщі зробили заяву щодо українських ухилянтів

Також у країні пропонують ухвалити рішення щодо українських чоловіків на рівні ЄС

Уряд України ще не звертався до польської сторони з питанням про відправлення українських чоловіків, які перебувають у Польщі, на батьківщину. Проте коли таке звернення буде, то польська сторона буде діяти відповідно до польського та європейського законодавства.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, пише Радіо Свобода. Він допустив, що проти військовозобов'язаних українських чоловіків можуть ввести обмеження.

"Памʼятаймо одну річ, що у частини з цих осіб, які перебувають у Польщі, закінчується термін дії дозволів на проживання. Тому ми можемо, наприклад, не надавати цих дозволів", – сказав заступник міністра закордонних справ.

На запитання щодо можливого звернення українського уряду до Польщі з пропозицією не продовжувати дозвіл на проживання чоловікам у віці 18-60 років, Шейна відповів: "Ми точно не будемо захищати ухилянтів".

Своєю чергою міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що рішення щодо повернення чоловіків призовного віку до України мають ухвалювати на рівні ЄС. За його словами, якщо Україна звернеться за допомогою, то Польща її надасть.

"Дуже важливо, щоб це були рішення на європейському рівні, і знаю, що розмови між Києвом і Брюсселем на цю тему тривають. Рішення на європейському рівні дають повну ефективність цих дій і в таких рішеннях ми зацікавлені", – сказав міністр оборони Польщі.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив про готовність польської влади допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Він також заявив, що у планах польської влади не було продовження права перебування для військовозобов’язаних чоловіків з України. Міністр натякнув, що вони можуть бути депортовані.

Своєю чергою глава польського МВС зазначив, що Польща не розкриває даних про біженців, які перебувають у Польщі. У тому числі не передає їх українській стороні. Чиновник додав, що ті, хто не має паспортів, теж отримуватимуть тимчасовий захист.