Весілля по відео: як відбуватиметься дистанційна реєстрація шлюбів у "Дії"

Юристи оцінили ризики нового формату одруження в Україні

Незабаром в Україні почне діяти послуга дистанційного укладення шлюбу. Просто зараз у Кабміні працюють над розробкою відповідного сервісу і ухваленням змін в законодавстві.

Для кого буде корисною дана новація, як саме працюватиме і чи нестиме в собі приховані ризики, "Телеграф" запитував у авторів реформи і юристів.

Весілля за законами воєнного часу

Із впровадженням в Україні воєнного стану українцям дозволили одружуватися за прискореною процедурою: зареєструвати шлюб тепер можна у день подання заяви, маючи при собі паспорт і рішення суду про розірвання попереднього шлюбу, якщо це вже не перший досвід для молодят.

Ще рік тому, у лютому 2023-го уряд спростив і процес подання заяви – зараз зробити це можна через додаток "Дія", заповнивши анкету за себе і свого партнера, якому потім залишиться підтвердити ваш запит електронним підписом у "Дії". Дана послуга дозволяє також обрати день, час, місце і формат (з урочистостями чи без) реєстрації вашого шлюбу.

На третій рік війни Міністерство цифрової трансформації пішло ще далі і ініціювало створення в "Дії" можливості укладати шлюб дистанційно, користуючись відеозв’язком і електронним підписом. Уряд вже ухвалив відповідну постанову, а отже, зовсім скоро шлюб на відстані стане доступним тисячам українських пар.

Зокрема, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ця послуга дозволить військовим одружуватися дистанційно, а процес передбачатиме кілька етапів верифікації, щоб гарантувати безпеку.

– Можна буде просто одружитися в "Дії" по відео. Це буде досить технологічно. Я не робитиму спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу, – пояснив очільник Мінцифри в ефірі "Телемарафону".

Як розповів "Телеграфу" керівник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко, внесені законодавчі зміни дали юридичний старт ініціативі з онлайн-одруження. Триває технічна робота над функціоналом цієї послуги, аби це було не тільки зручно, а й безпечно в контексті захисту даних.

– У всіх залучених державних органів є чотири місяці з моменту винесення постанови для впровадження послуги у своїй частині. У Центральному управлінні Мінʼюсту працює Цифровий офіс державної реєстрації актів цивільного стану. Це – єдине відділення ДРАЦС, яке опрацьовує заяви про замовлення витягів і дублікатів свідоцтв, подані через портал "Дія". На його базі буде відбуватись онлайн-реєстрація.

Для реєстрації шлюбу через портал необхідно буде відправити заяву. Працівник ДРАЦСу проводитиме церемонію одруження по відеозвʼязку, а наречені будуть підписувати актовий запис про шлюб із допомогою "Дія.Підпису". Така ініціатива особливо важлива для пар, які через війну не можуть бути поруч. До того ж, концепт функціонування Цифрового офісу мінімізує контакт із державними органами, – каже Кирило Міненко.

Крім того, за словами посадовця, сервіс надасть можливість отримати повторні свідоцтва та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян з доставкою додому.

Юридична оцінка ризиків

Більш детальну інформація про майбутню роботу нового сервісу поки тримають у таємниці, втім, юристи вже зараз звертають увагу на ймовірні ризики, які можуть супроводжувати реформу.

За словами адвоката, радника ЮФ Gracers Лариси Величко, яка проаналізувала наявну у відкритому доступі інформацію про нововведення, процедура одруження в "Дії" складатиметься з декількох етапів.

Спочатку наречені заповнюють заяву про реєстрацію шлюбу через застосунок "Дія", у якій вказують бажаний час і місце реєстрації шлюбу, обирають формат церемонії. Після опрацювання заяви ДРАЦС надсилає результат розгляду та деталі щодо церемонії на електронну пошту.

Потім із допомогою відеозв’язку працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження в обраний молодятами день і час. Наприкінці, коли церемонія буде підходити до закінчення, особи, які хочуть укласти шлюб, підписуватимуть актовий запис про шлюб із допомогою "Дія.Підпису".

Протягом 24 годин після проведення відеоконференції у кожного із подружжя в "Дії" формується електронне відображення актового запису про шлюб. Також відділ державної реєстрації актів цивільного стану забезпечуватиме доставку та вручення свідоцтва про шлюб новоспеченим чоловіку і дружині.

– Щодо ризиків, які може нести в собі ця послуга, вагомим є питання про безпеку даних громадян. Внаслідок численних хакерських атак Росії на українські сервіси існує можливість витоку особистих даних і їхнє використання у комерційних або шахрайських цілях.

Враховуючи безпекову ситуацію в країні, досить важко передбачити чи буде стабільний зв’язок між працівником ДРАЦСу та молодятами. Відповідно до вищезазначеного порядку, якщо стається такий форс-мажор, у учасників процедури є 15 хвилин щоб налагодити зв’язок, інакше весілля доведеться перенести на інший час того ж дня без повторної сплати держмита за послугу реєстрації шлюбу, – зазначає юрист у коментарі "Телеграфу".

Крім того, поки незрозумілим залишається питання забезпечення ДРАЦСів необхідною матеріально-технічною базою для проведення церемонії по відеозв’язку.

Проблеми можуть виникнути як з наявністю самої техніки, так і постійним інтернет-зв’язком. Ймовірно, на початковому етапі послугу надаватимуть лише в деяких ДРАЦСах, тоді як установи в маленьких населених пунктах будуть одружувати молодят за звичною процедурою.

Водночас, за словами адвоката, дана новація є беззаперечно корисною і зручною, особливо під час війни. Попри те, що суто теоретично жоден з електронних сервісів не може бути захищений від хакерських атак на 100%, громадяни України можуть сміливо користуватися ним для реалізації свого права на шлюб, адже сервіси в застосунку "Дія" вже неодноразово довели свою практичність і високий рівень захисту.