Свадьба по видео: как будет происходить дистанционная регистрация браков в "Дії"

Юристы оценили риски нового формата бракосочетания в Украине

В скором времени в Украине начнет действовать услуга дистанционного заключения брака. Прямо сейчас в Кабмине работают над разработкой соответствующего сервиса и принятием изменений в законодательстве.

Для кого будет полезной данная новация, как именно будет работать и может ли нести в себе скрытые риски, "Телеграф" спрашивал у авторов реформы и юристов.

Свадьба по законам военного времени

С внедрением в Украине военного положения украинцам разрешили жениться по ускоренной процедуре: зарегистрировать брак теперь можно в день подачи заявления, имея при себе паспорт и решение суда о расторжении предыдущего брака, если это уже не первый опыт для молодоженов.

Еще год назад, в феврале 2023-го правительство упростило и процесс подачи заявления – сейчас сделать это можно через приложение "Дія", заполнив анкету за себя и своего партнера, которому потом останется подтвердить ваш запрос электронной подписью в "Дії". Данная услуга позволяет выбрать день, время, место и формат (с торжественной церемонией или без) регистрации вашего брака.

На третий год войны Министерство цифровой трансформации пошло еще дальше и инициировало создание в "Дії" возможности заключать брак дистанционно, пользуясь видеосвязью и электронной подписью. Правительство уже приняло соответствующее постановление, а значит, совсем скоро брак на расстоянии станет доступным тысячам украинских пар.

В частности, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, эта услуга позволит военным жениться дистанционно, а процесс будет предусматривать несколько этапов верификации, чтобы обеспечить безопасность.

– Можно будет просто жениться в "Дії" по видео. Это будет достаточно технологично. Я не буду делать спойлеры, но там будет много интересных элементов этого процесса, – объяснил глава Минцифра в эфире "Телемарафона".

Как рассказал "Телеграфу" руководитель Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко, внесенные законодательные изменения дали юридический старт инициативе по онлайн-женитьбе. Продолжается техническая работа над функционалом этой услуги, чтобы это было не только удобно, но и безопасно в контексте защиты данных.

– У всех привлеченных государственных органов есть четыре месяца с момента вынесения постановления по внедрению услуги в своей части. В Центральном управлении Минюста работает цифровой офис государственной регистрации актов гражданского состояния. Это единственное отделение ГРАГС, которое прорабатывает заявления о заказе извлечений и дубликатов свидетельств, представленных через портал "Дія". На его базе будет проходить онлайн-регистрация.

Для регистрации брака через портал нужно будет отправить заявление. Сотрудник ГРАГСа будет проводить церемонию бракосочетания по видеосвязи, а жених и невеста будут подписывать актовую запись о браке с помощью "Дія. Подписи". Такая инициатива особенно важна для пар, которые из-за войны не могут быть рядом. К тому же концепт функционирования Цифрового офиса минимизирует контакт с государственными органами, – говорит Кирилл Миненко.

Кроме того, по словам чиновника, сервис предоставит возможность получить повторные свидетельства и выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан с доставкой на дом.

Юридическая оценка рисков

Более подробную информацию о предстоящей работе нового сервиса пока держат в тайне, впрочем, юристы уже сейчас обращают внимание на возможные риски, которые могут сопровождать реформу.

По словам адвоката, советника ЮФ Gracers Ларисы Величко, которая проанализировала имеющуюся в открытом доступе информацию о нововведениях, процедура бракосочетания в "Дії" будет состоять из нескольких этапов.

Первоначально пара заполняет заявление о регистрации брака через приложение "Дія", в котором указывают желаемое время и место регистрации брака, выбирают формат церемонии. После обработки заявления ГРАГС направляет результат рассмотрения и детали церемонии на электронную почту.

Затем с помощью видеосвязи работник ГРАГСа проводит церемонию бракосочетания в выбранный молодоженами день и время. Когда церемония будет подходить к окончанию, лица, желающие заключить брак, будут подписывать актовую запись о браке с помощью "Дія. Подписи".

В течение 24 часов после проведения видеоконференции у каждого из супругов в "Дії" формируется электронное отображение актовой записи о браке. Также отдел государственной регистрации актов гражданского состояния будет обеспечивать доставку и вручение свидетельства о браке новоиспеченным супругам.

– Что касается рисков, которые может нести в себе эта услуга, важен вопрос о безопасности граждан. В результате многочисленных хакерских атак России на украинские сервисы существует возможность утечки личных данных и их использование в коммерческих или мошеннических целях.

Учитывая ситуацию в стране, трудно предугадать стабильную связь между работником ГРАГСа и молодоженами. Согласно вышеуказанному порядку, если происходит такой форс-мажор, у участников процедуры есть 15 минут, чтобы наладить связь, иначе свадьбу придется перенести на другое время в тот же день без повторной уплаты госпошлины за услугу регистрации брака, — отмечает юрист в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, пока открытым остается вопрос обеспечения ГРАГСов необходимой материально-технической базой для проведения церемонии по видеосвязи.

Проблемы могут возникнуть как с наличием самой техники, так и с постоянной интернет-связью. Вероятно, на начальном этапе услуга будет предоставляться только в некоторых ГРАГСах, тогда как учреждения в маленьких населенных пунктах будут женить молодоженов по привычной процедуре.

В то же время, по словам адвоката, данная новация безусловно полезна и удобна, особенно во время войны. Несмотря на то, что чисто теоретически ни один из электронных сервисов не может быть защищен от хакерских атак на 100%, граждане Украины могут смело пользоваться им для реализации своего права на брак, ведь сервисы в приложении "Дія" уже неоднократно доказали свою практичность и высокий уровень защиты.