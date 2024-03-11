Без роботи довго не пробув: ексспікер МЗС Ніколенко отримав нову посаду, чим займатиметься

За своє призначення Ніколенко вже подякував Кулібу та Зеленському

Колишній речник МЗС України Олег Ніколенко, який 8 березня залишив свою посаду, розпочав роботу на новому місці. Вона також пов’язана із дипломатією.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Як зазначається у його профілі, Ніколенко тепер працює генеральним консулом України у Торонто (Канада).

Своє призначення він прокоментував так:

"Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати Перемогу", — сказав він.

Він також подякував міністру Дмитру Кулебі та президенту України Володимиру Зеленському за довіру.

Нагадаємо, що Ніколенко залишив свою посаду речника МЗС 8 березня. Він пропрацював на ній три з половиною роки. До цього Ніколенко працював речником Постійного представництва України при ООН. Був обраний на посаду віцеголови Комітету ООН з інформації, брав участь у реформуванні інформаційної політики ООН у контексті протидії пандемії COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський 7 березня затвердив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.