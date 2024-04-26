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Фонтан та "хуліганська" вітальня: у затриманого заступника Шойгу знайшли шикарну садибу за кілька мільярдів (фото, відео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Тимур Іванов володіє розкішним будинком Новина оновлена 26 квітня 2024, 18:29
Тимур Іванов володіє розкішним будинком. Фото Колаж "Телеграфу"

Слідство вважає, що для будівництва будинку Іванов зловжив своїм становищем

У мережі показали будинок, який за версією слідства належить затриманому заступнику міністра оборони Росії Тимуру Іванову. Виглядає житло як справжня дворянська садиба.

Фото та відео опублікував прокремлівський Telegram-канал BAZA. Будівництвом розкішного будинку займалися, як не дивно, підрядні компанії Міноборони РФ.

Площа самої садиби 2900 квадратних метрів, а вся ділянка займає 8 гектарів. Розташований будинок на березі Волги у Тверській області, а його вартість близько 2 млрд рублів (21,6 млн доларів). Усередині садиба облаштована у найкращих традиціях дворянства: вітальня, сервірувальна, зал для світських прийомів, більярдна та їдальня. І це тільки на першому поверсі, а на другому облаштовані господарська спальня, 40-метрова ванна кімната і три вбиральні. Є в будинку чотири окремі кімнати, які названі "антикварочними" — у них зберігають меблі. А також є особлива кімната під назвою "хуліганська вітальня", чим у ній займався вже колишній заступник міністра Іванов невідомо.

Крім основних кімнат є два флігелі, а під вікнами облаштований фонтан.

Землю для садиби площею 19 га купила компанія "Волзький берег". Її засновник Сергій Бородін — близька особа Тимура Іванова, якого, до речі, заарештували разом з ексзаступником міністра. Коли саме було здійснено купівлю невідомо, але будівництво самої садиби розпочалося у 2020 році. Причому займалися цим дві компанії, які нерідко виконували підряди для Міноборони Росії — ТОВ "Олімпсітібуд" та ТОВ "Оборонспецбуд". Вони вклали у будівництво близько 800 млн рублів.

Слідство припускає, що будівництво будинку для заступника міністра було частиною послуг, які підлеглі надавали Тимуру Іванову в обмін на заступництво.

Нагадаємо, що про затримання Тимура Іванова повідомив Слідчий комітет РФ 23 квітня. Заступника міністра оборони підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Іванов не приховував шикарне життя всю свою кар’єру. Він володіє Rolls-Royce за 120 тисяч євро, а також щороку відпочивав на Лазурному узбережжі у Франції.

Політолог припустив, що арешт Іванова схвалили згори, ймовірно, навіть сам президент Володимир Путін. Це означає, що всередині Росії змінюють правила гри та "елітам" доведеться наново вибудовувати відносини з російським диктатором та наближеними до нього спецслужбами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії заарештували вченого, який розробляв улюблену зброю Путіна. Його звинувачують у державній зраді.

Теги:
#Тверська область #Садиба #Міноборони Росії #Тимур Іванов